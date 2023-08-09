Samanyolu Haber /Gündem / Aşırı sıcaklar e-ticareti artırıyor /09 Ağustos 2023 11:40

Aşırı sıcaklar e-ticareti artırıyor

Sıcaklıkların 35 dereceyi aştığı günlerde e-ticaretten alışveriş yapanların % 50 arttığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Aşırı sıcak hava insanları ev ve ofislere hapsederken, sıcaklığın 35 dereceyi aştığı günlerde e-ticaretteki artış yüzde 50’yi buluyor.

500’ün üzerinde online mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen site Avantajix.com, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olduğu haziran ayı ile mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği temmuz ayı verilerini karşılaştırdı. Hava sıcaklığının zirve yaptığı 12.00 – 16.00 saatleri baz alınarak yapılan kıyaslamada, sıcaklıkların 35 dereceyi aştığı günlerde e-ticaret yüzde 50 artıyor. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı günlerde ise online alışverişteki artış yüzde 70’e ulaşıyor.
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