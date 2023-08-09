Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya döviz zengini olmaya devam ediyor /09 Ağustos 2023 11:50

Rusya döviz zengini olmaya devam ediyor

Rusya, yaklaşık 600 milyar dolar ile uluslararası döviz zengini olmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

En yüksek döviz rezervine sahip ülkeler sıralamasında Çin, 3.371 trilyon dolarla ilk sırada, Japonya 1.254 trilyon dolar ile ikinci, İsviçre 886 milyar dolarla üçüncü, Hindistan 590.7 milyar dolarla dördüncü sırada yer aldı.
Rusya Federasyonu ise 584,2 milyar dolar para rezervine sahip.

Sırsıyla, Suudi Arabistan (442,2 milyar $), Hong Kong (421 milyar $), Güney Kore (420,98 milyar $), Brezilya (343,5 milyar $), Singapur (325,7 milyar $) dünyanın en büyük on para rezervine sahip ülkeler oldu.

Batı tarafından, Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından Rusya Merkez Bankası'na yaptırımlar uyguladı. Ayrıca Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin 320 milyar dolarlık kısmına Batı bankalarında el konuldu.
Bütün bunlara rağmen Rusya Merkez Bankası rezervlerinin döviz olarak artması ve finansal verilerin dengede olması Kremlin’in savaş ekonomisine yönelmesine bağlanıyor.
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