Afrikalı göçmenler için Rusya’da şehir kuruluyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Rusya’nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta’ya konuşan Uluslararası Avrasya Üniversitesi Rektörü ve Uluslararası Afrika Kongresi Rusya Temsilcisi Konstantin Klimenko, Afrika'dan Rusya'ya göç etmeye karar veren Afrikanerler (Hollanda kökenli- Boer Avrupalılar) için Rusya'da 30 koloni kurmayı planladıklarını, bu kişilerin yıllar önce Afrika kıtasına yerleşmiş Avrupalı çiftçilerin torunları olduğunu söyledi.

Programın ana hedefi, yaklaşık 3 bin Afrikaner aileyi 5 yıl içinde Rusya'ya yerleştirmek olacak.

Afrikalı göçmenlerin adaptasyonu için, 1 Eylül'den itibaren, Uluslararası Avrasya Üniversitesi tarafından Rus dili eğitimi programı başlatılacak.





Proje, Afrikalı yerleşimcilerin de Rusya'da mikro yatırımcılar haline gelmesini hedefliyor.

Afrika'dan gelecek Avrupa kökenli göçmenler için inşa edilecek özel yerleşim yerlerinden ilkinin temeli, Tver bölgesinde atıldı. Afrikalı göçmenlerin yerleşeceği köyler, tarım ve hayvancılık altyapısı ile donatılacak. Pilot proje Moskova ve Tver bölgelerinde başlatılacak, daha sonra Uluslararası Afrika Kongresi'nin de katılımıyla Rusya'nın diğer bölgelerine genişletilecek.