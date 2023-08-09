Galatasaray'ın muhtemel rakibinde pizzacı kahraman!

Galatasaray'ın turu geçmesi durumunda bir sonraki turdaki rakibini belirleyecek diğer eşleşmede de ilk maç dün gece oynandı. Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Faroe Adaları takımı Klaksvik, Norveç ekibi Molde karşısında 2-1'lik sürpriz bir galibiyet aldı.

Molde deplasmanda eski Galatasaraylı Martin Linnes'in asistinde Eikrem'in 48'deki golüyle öne geçti. Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 64 ve 86. dakikalarında sahneye çıkan Arni Frederiksberg ev sahibi ekibe galibiyet getirdi.

"NORVEÇ ŞAMPİYONUNU ŞOKA SOKTU"





Maçın favorisi olan Molde'nin aldığı yenilgi Norveç'te şok etkisi yarattı. Ülke basınında maçla ilgili yayınlanan haberlerde 'Molde'den Faroe Adaları'nda şok mağlubiyet', 'Bu tamamen delilik', 'Molde'nin beceriksizliği', 'Klaksvik Norveç şampiyonunu şoka soktu' gibi ifadeler kullanıldı.













İLK KURBAN FERENCVAROS SONRA HACKEN





Avrupa kupalarında sezonun sürpriz takımı olan Klaksvik, böylece başarılarına bir yenisini daha ekledi. 1. Eleme Turu'nda Macar ekibi Ferencvaros'u eleyen mavi-beyazlı ekip, 2. Eleme Turu'nda ise İsveç temsilcisi Hacken'i saf dışı bırakmıştı. Molde'yi de geçmesi halinde Galatasaray ile eşleşme durumu olan takımda Arni Frederiksberg ise attığı gollerle yıldızlaştı.













DEVLER LİGİ'NDE 5 MAÇTA 6 GOL

Molde karşısında alnından yaralanmasına karşın takımının iki golünü birden atarak galibiyetin mimarı olan 31 yaşındaki forvet, önceki turlardaki karşılaşmalara da damga vurmuştu. Ferencvaros karşısında 2 gol, 1 asist; Hacken karşısında 2 gol, 1 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde şu ana kadar çıktığı 5 maçta 6 gol, 2 asist ile 8 gole direkt etkide bulundu.

PİZZACILIK MESLEK, FUTBOL HOBİ

Şampiyonlar Ligi elemelerinde yıldızlaşan golcünün asıl mesleğinin ise futbolculuk olmadığı ortaya çıktı. Frederiksberg'in Faroe Adaları'nda geçimini pizzacılıktan sağladığı, futbolculuğu ise hem ek gelir hem de hobi olarak yaptığı belirtildi. Ülke şampiyonunun aldığı beklenmedik mağlubiyete içerleyen Norveç basınında, yenilginin pizzacının attığı gollerle geldiği vurgulandı.



