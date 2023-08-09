Samanyolu Haber /Gündem / Tuvalete telefonla girenler dikkat! /09 Ağustos 2023 11:26

Tuvalete telefonla girenler dikkat!

Eskiden tuvalete gazeteyle girilirken günümüz dünyasında artık tuvalete girmeden çoğumuz telefonumuzun peşine düşüyoruz. Değişen dünya tuvalette gazetenin yerine telefonu getirse de değişmeyen şey sağlığa verdikleri zarar oldu. Öyle ki gazete, dergi, tablet ya da telefon fark etmeksizin elimize aldığımız araçlar tuvalette olması gereken süreden daha uzun kalmamıza sebep olarak sağlığımızın olumsuz yönde etkilenmesine neden olabiliyor.

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İnsanlar sokakta, yemekte, sohbette elinden düşürmediği cep telefonunu tuvalette de yanından ayırmıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, neredeyse her iki kişiden biri tuvaletteyken telefon kullanıyor. Her ne kadar fark edilmese de bu alışkanlık insan sağlığını olumsuz etkiliyor. 

Sağlık uzmanları bu alışkanlığın bakterilerin telefona geçmesine, oradan da ellerimizle ağzımıza kadar aktarılarak hastalıklara neden olabileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlar ayrıca telefonla uzun süre tuvalette oturmanın hemoroit riskini de artırabileceğine dikkat çekiyor.

“Özellikle tuvalette fazla oturmak hemoroid ya da halk dilindeki adı ile basur rahatsızlığının oluşmasını tetikleyebiliyor. Anüs bölgesinde bulunan toplardamarların kabarması ve dışkılamayı kolaylaştıran yastıkçıkların şişerek makattan dışarı doğru çıkmaya başlaması ile hastanın ağrılı bir sürece sürüklenmesini mümkün kılabilen basur (hemoroid) rahatsızlığı ile karşılaşırız. Bununla birlikte tuvalette uzun süre kalmak, makatta çatlak oluşumunu yani anal fissür rahatsızlığını da doğurabiliyor. 

TUVALETTE 5 DAKİKADAN UZUN KALMAYIN
Op. Dr. Yasir Gözü özellikle basur rahatsızlığına neden olması açısından tuvalette 5 dakikadan fazla kalmanın makat kaslarına zarar verebileceğini vurguladı. Yapılan araştırmalara bakıldığında ise neredeyse yüzde doksanımız tuvalete akıllı telefonları ile girmeyi tercih ediyor.

DÜZENLİ TUVALET ALIŞKANLIĞI KAZANILMALI
Düzenli beslenmenin önemli olması gibi, düzenli tuvalet alışkanlığına da sahip olmak sağlık için oldukça değer taşıyor. Öyle ki haftada en az 3 kez tuvalete çıkılabiliyor olmalı. Ayrıca uzmanlar tuvalete çıkmak için en uygun zamanın sabah kahvaltısından sonra olduğunu vurguluyor. Gözü, bu tarz basit ama etkili alışkanlıklar ile kabızlık oluşumunu engellemenin ve makat bölgesini zorlamaktan kaçınmanın, basur ve anal fissür gibi makat hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyebilmesi adına oldukça önem arz ettiğine değindi.

TERCİHİNİZ OTURMAK DEĞİL, YÜRÜMEK OLSUN
Hareketsiz bir yaşantı birçok sağlık problemine yol açabildiği gibi elbette makat hastalıklarının oluşumunda da kötü adam rolünü üstleniyor. Tuvalette 5 dakikadan fazla kalmanın yanı sıra uzun süre oturmak da basur rahatsızlığının oluşumunda oldukça etkili. Her gün yapacağınız tempolu kısa yürüyüşler sağlığınızı ve kendinizi zinde tutmanıza büyük katkı sağlayacaktır.

Gözü; basur rahatsızlığının önüne geçemeyen hastalar için, makat hastalıkları tedavisinin gelişen teknoloji sayesinde ameliyatsız lazerli uygulamalarla basit bir şekilde çözümlenebileceğini bildirdi.
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