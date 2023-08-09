Tuvalete telefonla girenler dikkat!

“Özellikle tuvalette fazla oturmak hemoroid ya da halk dilindeki adı ile basur rahatsızlığının oluşmasını tetikleyebiliyor. Anüs bölgesinde bulunan toplardamarların kabarması ve dışkılamayı kolaylaştıran yastıkçıkların şişerek makattan dışarı doğru çıkmaya başlaması ile hastanın ağrılı bir sürece sürüklenmesini mümkün kılabilen basur (hemoroid) rahatsızlığı ile karşılaşırız. Bununla birlikte tuvalette uzun süre kalmak, makatta çatlak oluşumunu yani anal fissür rahatsızlığını da doğurabiliyor.

TUVALETTE 5 DAKİKADAN UZUN KALMAYIN

Op. Dr. Yasir Gözü özellikle basur rahatsızlığına neden olması açısından tuvalette 5 dakikadan fazla kalmanın makat kaslarına zarar verebileceğini vurguladı. Yapılan araştırmalara bakıldığında ise neredeyse yüzde doksanımız tuvalete akıllı telefonları ile girmeyi tercih ediyor.





DÜZENLİ TUVALET ALIŞKANLIĞI KAZANILMALI

Düzenli beslenmenin önemli olması gibi, düzenli tuvalet alışkanlığına da sahip olmak sağlık için oldukça değer taşıyor. Öyle ki haftada en az 3 kez tuvalete çıkılabiliyor olmalı. Ayrıca uzmanlar tuvalete çıkmak için en uygun zamanın sabah kahvaltısından sonra olduğunu vurguluyor. Gözü, bu tarz basit ama etkili alışkanlıklar ile kabızlık oluşumunu engellemenin ve makat bölgesini zorlamaktan kaçınmanın, basur ve anal fissür gibi makat hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyebilmesi adına oldukça önem arz ettiğine değindi.





TERCİHİNİZ OTURMAK DEĞİL, YÜRÜMEK OLSUN

Hareketsiz bir yaşantı birçok sağlık problemine yol açabildiği gibi elbette makat hastalıklarının oluşumunda da kötü adam rolünü üstleniyor. Tuvalette 5 dakikadan fazla kalmanın yanı sıra uzun süre oturmak da basur rahatsızlığının oluşumunda oldukça etkili. Her gün yapacağınız tempolu kısa yürüyüşler sağlığınızı ve kendinizi zinde tutmanıza büyük katkı sağlayacaktır.





Gözü; basur rahatsızlığının önüne geçemeyen hastalar için, makat hastalıkları tedavisinin gelişen teknoloji sayesinde ameliyatsız lazerli uygulamalarla basit bir şekilde çözümlenebileceğini bildirdi.