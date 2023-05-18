Rusya: Tahıl anlaşması 2 ay uzatıldı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA













Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova basına yaptığı açıklamada, Karadeniz Girişimi'nin iki ay daha uzatıldığına dair Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayı teyit ediyoruz. Böylelikle, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına lafta değil, fiiliyatta yardım edilmesi için bir şans daha veriliyor" ifadelerini kullandı.





Rusya'nın Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşmalara ilişkin ilkesel tutumunun değişmediğinin altını çizen Zaharova, Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurların en hızlı şekilde giderilmesi gerektiğini vurguladı. Zaharova, şimdiye kadar olduğu gibi uzmanların anlaşmanın uygulanmasındaki sorunların çözümü için sürekli olarak çalışma yürüteceğini ekledi.





Anlaşma en başta 120 gün için imzalanmıştı ve daha sonra 120 gün için daha uzatıldı. Fakat Rusya, anlaşmanın kendisiyle ilgili kısmının uygulanmıyor olması nedeniyle son olarak anlaşmanın sadece 60 gün için uzatılmasına onay verdi.





Tahıl anlaşması, sadece Ukrayna tahılının değil Rus tahılının dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin de kaldırılmasını içeriyor.

Rusya’nın tarım ürünlerine ilişkin Batı tarafından alınmış doğrudan bir yaptırım kararı olmasa da lojistik ve sigortalama ile ilgili yaptırımlar nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatına da dolaylı olarak kısıtlama getirilmiş durumda.





Rusya uzun zamandan beri bu kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor ve bu kısıtlamalar yüzünden tahıl anlaşmasının şartlarından birinin yerine getirilmediği uyarısını yapıyor