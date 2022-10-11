Rusya: Teklif gelirse Putin-Biden görüşmesini geri çevirmeyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın teklif gelmesi durumunda gelecek G20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşmeyi geri çevirmeyeceğini söyledi.





Rusya devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna işgali sürerken Türkiye’nin Rusya ve Batı arasındaki görüşmelere ev sahipliği olasılığını değerlendiren Lavrov, teklifleri dinlemeye niyetli olduklarını ancak sürecin nereye gideceği hakkında bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.





Lavrov yaptığı açıklamalarda “ABD, Rusya’yla müzakerelere açık olduğunu söylüyor ancak bu yalan. Hiçbir ciddi temas teklifi almadık” dedi.





Lavrov, ABD’nin Ukrayna’da süren savaşta uzun süredir “de facto bir şekilde dahil olduğunu” söyledi.





Lavrov, yaptığı açıklamalarda Rusya lideri Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşeceğini açıkladı. Lavrov, Erdoğan'ın Rusya ve Batı görüşmelerine ilişkin tekliflerini Putin'e Astana'da sunabileceğini söyledi.