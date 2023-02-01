Rusya-Türkiye-Suriye görüşmelerine İran’da katılıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA













Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Türkiye-Suriye arasında yürütülen temaslara İran’ın da dahil edilmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını söyledi.





Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye krizinin çözümü ile ilgilenen ‘Astana Üçlüsüne’ dahil olduklarını hatırlatan Lavrov, bu nedenle Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik temaslara bundan böyle Rusya ve İran'ın da eşlik edeceğini belirtti.





İran’ın katılımıyla yapılması planlanan görüşmelerin formatı halen belli değil. Ne zaman ve nerede gerçekleşeceği konusu ilerleyen günlerde netleşecek. Görüşmelerin iki etapta olma ihtimali üzerinde duruluyor. İlk etapta siyasi ve diplomatik heyetler ve devamında askeri yetkililerin görüşmelerini yapabilecekleri gelen bilgiler arasında.





Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı ile ilişkilerin normalleştirilmesine olan ilgisini desteklediklerini belirten Lavrov, buna ilişkin çalışmaları mümkün olan her şekilde geliştirmeye hazır olduklarını, İran İslam Cumhuriyeti’nin de bu işe dahil olması konusunda prensipte anlaşmaya varıldıklarını belirtti.