Samanyolu Haber /Dünya / Fed faiz kararını açıkladı: 16 yılın en yüksek seviyesine çıktı /01 Şubat 2023 23:03

Fed faiz kararını açıkladı: 16 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan daha artırma kararı aldı.

SHABER3.COM

ABD Merkez Bankası (Fed) iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, federal fonlama faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti. Karar oy birliği ile alındı.

Açıklamada önceki metinden farklı olarak enflasyonun kısmen gevşediği ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Yetkililer faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı görüşünü yineledi. Karar metninde son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ettiği ifade edildi.


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