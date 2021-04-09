Rusya, Türkiye uçuşlarını durdurdu

Rusya Covid-19 önlemleri kapsamında, 12 Nisan’dan itibaren Türkiye’ye yönelik charter, yolcu ve kargo uçağı uçuşlarının bir kısmını yasakladı.Rusya’da günlük yayın yapan İzvestiya gazetesinin haberine göre, Türkiye'den gelen yolculara 14 günlük karantina uygulanacak.





Rusya’da yetkililer geçtiğimiz günlerde mutant virüs vakalarının çoğunun Türkiye girişli olduğunu belirtmişti. Haberde bu tespit yenilendi ve Türkiye’ye yönelik kısıtlamaların gerekçelerinden biri olarak gösterildi.





Turizm sektörü, kararların bu yönde olmamasını bekliyordu. Rus turizmciler, Türkiye’ye uçuşların durdurulması durumunda “Rusya’da toparlanma emareleri gösteren turizm sektörünün çökeceğini” söylüyordu. Rusya’dan bir çok turist ise mayıs ayından itibaren Türkiye’de tatil yapmayı planlıyordu.





Ayrıca Rusya'da yurtdışı seyahatleri yerine iç turizmin aktif olarak geliştirilmekte olduğu ve yetkililerin vatandaşlara uygun fiyata konforlu bir konaklama sağlamak için çabaladıkları belirtildi.





Öte yandan Almanya da Türkiye için insidans kararı vermiş ve 11 Nisan'dan itibaren Türkiye'ye zorunlu olmayan ziyaretlerin yapılmasını istemediğini belirtmişti.