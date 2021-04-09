Vaka sayısı 56 bin sınırında

253 kişi daha hayatını kaybetti.Türkiye’de toplam vaka sayısı 3.745.657 olurken, toplam can kaybı 33 bin 454’e yükseldi.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:





"İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstanbul'da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.





Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli."