Samanyolu Haber /Sağlık / Vaka sayısı 56 bin sınırında /09 Nisan 2021 23:04

Vaka sayısı 56 bin sınırında

Türkiye’de vaka sayıları her gün yeni bir rekor kırıyor.Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içinde

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253 kişi daha hayatını kaybetti.Türkiye’de toplam vaka sayısı 3.745.657 olurken, toplam can kaybı 33 bin 454’e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstanbul'da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.

Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli."
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