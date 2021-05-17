Samanyolu Haber /Gündem / "Rusya Türkiye'den biraz süre istedi" /17 Mayıs 2021 23:37

"Rusya Türkiye'den biraz süre istedi"

Koronavirüs salgını nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağı konusuyla ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Rusya'nın söz konusu durumun değiştirilmesi için biraz süre istediğini söylediği belirtildi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya seyahati dönüşü yaptığı açıklamada, Rusya'nın seyahat yasağını kaldırmak için 'biraz süre istediğini' söyledi.

15 Nisan - 1 Haziran arası Türkiye'ye uçuşların kısıtlayan Rusya'nın, mevcut kısıtlamaları gözden geçirmek için Türkiye'den "süre istediği" bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da muhataplarıyla yaptığı görüşme sonrasında Vnukovo Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy Türkiye'nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek "Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler" dedi.
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