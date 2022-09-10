Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna birliklerinin Harkiv’de ilerlediğini kabul etti /10 Eylül 2022 09:19

Rusya, Ukrayna birliklerinin Harkiv’de ilerlediğini kabul etti

Ukrayna ordusunun, ülkenin doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde çok sayıda yerleşim birimini geri aldığını Moskova tarafından buraya atanan Rus yöneticinin de kabul ettiği bildirildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de ülkenin doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

İşgal altındaki Harkiv bölgesine Moskova tarafından atanan idari yönetici Vitaly Ganchev, cuma günü Rus devlet kanalında sunuculuğunu Vladimir Solovyov'un yaptığı canlı yayımlanan programda yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin bölgedeki birkaç yerleşim yerini Rus güçlerinden "çok keskin ve hızlı" bir ilerlemeyle geri aldığını teyit etti.


Ganchev, “Düşman mümkün olduğunca geciktiriliyor, ancak birkaç yerleşim yeri şimdiden Ukrayna askerlerin kontrolü altına girdi.” dedi.

Ukrayna ordusunda görevli Tuğgeneral Oleksiy Gromov, Harkiv başta olmak üzere bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Askeri birliklerimiz, düşman hatlarının 50 kilometre ötesine geçti. Harkiv bölgesindeki aktif operasyonlar sırasında 20'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı." ifadelerini kullanmıştı.


"Rusya bölgeye takviye birlik getiriyor"

Yerleşim yerlerinde yaşayan sivil halkı tahliye etmeyi önerdiklerini ve Harkiv bölgesinin sürekli bombardıman altında olduğunu belirten Rusya’nın atadığı yönetici, "Rusya'dan takviye birlikler getirildi ve önümüzdeki birkaç gün içinde bu yerleşimlerin kontrolünü yeniden kazanmayı umuyoruz." dedi.
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