Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna uçağı yerine Türk kargo uçağını mı düşürdü? /17 Nisan 2022 10:37

Rusya, Ukrayna uçağı yerine Türk kargo uçağını mı düşürdü?

Mariupol şehrini büyük oranda ele geçirdiklerini ifade eden Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, batılı ülkelerin verdiği silahları taşıyan bir kargo uçağının vurulduğunu bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rus hava savunma sistemleri ile Odessa civarında Batılı ülkeler tarafından Ukrayna’ya sağlanan çok sayıda silahı taşıyan Ukrayna askeri kargo uçağı havada vuruldu." dedi.

TÜRK NAKLİYE UÇAĞI MI VURULDU?

Wall Street Journal Gazetesi’nin Dış Haberler muhabiri Yaroslav Tromifov da Rusya’nın "Odessa bölgesinde" silah taşıyan bir Ukrayna nakliye uçağını düşürdüğünü iddia ettiğini açıkladı.

Tromifov, Moskova’nın uçağı düşürdüğünü iddia ettiği bölgede Ukrayna nakliye uçağı olmadığını ancak Türkiye’den Polonya’ya giden nakliye uçakları olduğuna dikkat çekti. İddia doğruysa, Türkiye-Rusya arasında yeni bir gerilim kaynağı olacak.


 
Bir başka güvenlik uzmanı Twitter kullanıcısı olan Andy Scollick ise yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Putin rejimi medyası: ‘Rus Silahlı Kuvvetleri, büyük miktarda Batı silahıyla bir Ukrayna uçağını düşürdü’. Ancak, bunun bir Ukrayna uçağı olmadığı belirtiliyor. Yakınlarda sadece NATO üyesi uçaklar uçuyordu.”

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