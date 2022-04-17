Rusya, Ukrayna uçağı yerine Türk kargo uçağını mı düşürdü?

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rus hava savunma sistemleri ile Odessa civarında Batılı ülkeler tarafından Ukrayna’ya sağlanan çok sayıda silahı taşıyan Ukrayna askeri kargo uçağı havada vuruldu." dedi.







TÜRK NAKLİYE UÇAĞI MI VURULDU?





Wall Street Journal Gazetesi’nin Dış Haberler muhabiri Yaroslav Tromifov da Rusya’nın "Odessa bölgesinde" silah taşıyan bir Ukrayna nakliye uçağını düşürdüğünü iddia ettiğini açıkladı.





Tromifov, Moskova’nın uçağı düşürdüğünü iddia ettiği bölgede Ukrayna nakliye uçağı olmadığını ancak Türkiye’den Polonya’ya giden nakliye uçakları olduğuna dikkat çekti. İddia doğruysa, Türkiye-Rusya arasında yeni bir gerilim kaynağı olacak.













Bir başka güvenlik uzmanı Twitter kullanıcısı olan Andy Scollick ise yaptığı paylaşımda şunları söyledi:





“Putin rejimi medyası: ‘Rus Silahlı Kuvvetleri, büyük miktarda Batı silahıyla bir Ukrayna uçağını düşürdü’. Ancak, bunun bir Ukrayna uçağı olmadığı belirtiliyor. Yakınlarda sadece NATO üyesi uçaklar uçuyordu.”



