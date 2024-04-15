Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Ukrayna'da sonuca varıyor /15 Nisan 2024 17:15

Rusya Ukrayna'da sonuca varıyor

Rusya, Ukrayna'da sonuca varıyor haberi yapan CNN, yeni taktikler kullanarak bazı başarılar elde etti yorumunu yaptı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Rusya son haftalar Ukrayna'nın özellikle enerji tesislerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı diyen CNN, Ukrayna’nın bir dizi enerji tesisini kaybettiğini bildirdi. 

Kiev Enerji Endüstrisi Araştırma Merkezi (EIRC) müdürü Alexander Kharchenko, saldırıların dönüm noktasının 22 Mart olduğunu belirtti. Bu tarihte, ülkenin çeşitli bölgelerindeki üretim tesisleri, iletim ve dağıtım sistemleri hasar gördü ve 1 milyondan fazla Ukraynalı kısa bir süreliğine elektriksiz kaldı.

CNN’e konuşan Ukraynalı yetkili “Taktikleri değişti, ne yazık ki bizim için iyi yönde değil. Bu kadar kısa bir sürede, yani bu devasa Rus saldırılarından sonraki birkaç hafta içinde, birkaç saldırı sonucunda bir yıl boyunca sürdürdüğümüz kurtarma ve onarım çabalarımızın neredeyse tamamı birkaç gün içinde yok oldu” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Mart'ta "yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava, deniz ve kara silahları ve insansız hava araçlarıyla büyük bir saldırı başlatıldığını" açıklamıştı. Bu saldırıların, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’ya yönelik yaptığı saldırılara misilleme olarak yapıldığı açıklandı.

Rusya’nın komplike saldırıları stratejik bölgelerdeki kritik tesisleri vurmak için 22 Mar’tan itibaren aralıksız sürdü. Özellikle geçtiğimiz hafta Kiev bölgesinin en güçlü işletme elektrik santrali olan Trypillya Termik Santrali tamamen yıkıldı. DTEK CEO'su Maxim Timchenko, düşman taktiklerindeki gelişmeye ve hassas silahların kullanımına dikkat çekerek, saldırıların yıkıcı etkisinin arttığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, enerji tesislerine yapılan saldırıların halk ve şehirler üzerinde büyük acıya neden olduğunu kabul etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıların yalnızca Ukrayna'nın askeri ve enerji tesisleriyle ilgili altyapıya yönelik olduğunu savunuyor.
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