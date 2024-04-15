Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ordusunu çok büyüttü /15 Nisan 2024 17:08

Rusya ordusunu çok büyüttü

İki yıllık savaş döneminde Rusya, hem ordusunu %15 büyüttü hem de teknik olarak güçlendirdi. Bu tespit NATO tarafından geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

NATO’dan Ukrayna’daki çatışmaların devam ettiği bir ortamda, Rusya'nın askeri gücünün hızla arttığına dair çarpıcı bir uyarı geldi.

NATO'nun Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Christopher Cavoli, Rusya'nın ordusunun Ukrayna'daki çatışmalar sırasında %15 büyüdüğünü ve bu artışın Batı için ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Cavoli, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde yaptığı açıklamada, Rusya'nın askeri gücünün hızla arttığını ve Ukrayna’ya düzenlediği saldırılardan bu yana ordunun %15 daha büyük hale geldiğini ifade etti. Özellikle, geçen yıl ön cephedeki kuvvet sayısının 360 binden 470 bine çıktığını belirten Cavoli, bu artışın Rusya'nın zorunlu askerlik yaşını 27'den 30'a çıkararak ve sözleşmeli asker toplayarak gerçekleştiğini vurguladı.

Ekonomiyi savaş temeline dönüştü

Rusya'nın ordusundaki bu büyümenin yanı sıra Cavoli, Rusya'nın son bir yılda hatalardan hızla ders çıkardığını ve taktiksel olarak adapte olduğuna dikkat çekti. Rusya'nın ekonomiyi savaş temeline dönüştürdüğüne ve yaptırımlardan kaçmayı başardığına dikkat çeken Cavoli, Rusya'nın büyük ölçekli muharebe operasyonlarını desteklemek için yeterli mühimmat ve teçhizata sahip olduğu uyarısında bulundu.

Ayrıca, "Ukrayna'daki savaşın sonucu ne olursa olsun, Rusya daha büyük olacak, Batı'ya karşı daha ölümcül ve öfkeli olacağını" belirtti. Avrupa'da endişeler artarken, Finlandiya'nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb da NATO'yu, Avrupalı üyelerin Rusya ile ittifakın olası bir çatışmada daha az konuşup daha fazla hazırlanmasını istedi. Stubb, "Tüm Avrupa ülkelerini daha hazırlıklı olmaya çağırıyorum. En kötüsünden kaçınmak için buna hazırlanmalısınız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı beklentileri ise artıyor. Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın mayıs veya haziran ayı sonunda bir saldırı başlatmasını beklediğini açıkladı ancak Ukrayna ordusunun mühimmat ve askeri teçhizat eksikliği nedeniyle büyük bir operasyona hazır olmadığını belirtti.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Cavoli, Kongre üyelerine Ukrayna'ya yardım etmenin acil olduğunu vurgulayarak, "Eğer desteklemeye devam etmezsek Ukrayna'da top mermileri ve hava savunma sistemlerinin hızla tükenmeye başlayacağını" belirtti.
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