Rusya vatandaşlığı alınmasıyla ilgili yeni dönem

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma’ya Rusya vatandaşlığı alınması koşullarıyla ilgili yeni bir yasa tasarısı sundu. Tasarı metni Duma tarafından yayınlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma’ya Rusya vatandaşlığı alınması koşullarıyla ilgili yeni bir yasa tasarısı sundu. Tasarı metni Duma tarafından yayınlandı.





Rusya liderinin Duma'ya sunduğu tasarıya göre, kolaylaştırılmış prosedür ile Rus pasaportu alabilecek kişiler için 20’den fazla yeni kategori eklendi.





Bunlar arasında şu kişiler yer alıyor:





- Yurttaşlar (eski Sovyetler Birliği ülkeleri vatandaşları ve çocukları, Rusya topraklarına gönüllü olarak yeniden yerleştirme programındakiler)





- Rusya’da yakın akrabaları yaşayan Ruslar





- Rusya İmparatorluğu veya Sovyetler Birliği topraklarında yaşayanların soyundan olanlar





Diğer yandan belgedeki hükümlere göre yalnızca Rus vatandaşlığına kabul devlet başkanının yetkisi çerçevesinde kalıyor.





Artık bu kurallar ayrıca, eski Sovyet ülkelerinde vatandaşlığı olan Büyük Vatan Savaşı gaziler, Rusya için belli başlı hizmetleri bulunan kişiler, meslek veya nitelikleri gereği Rusya’nın yararına olan kişiler için de geçerli.



