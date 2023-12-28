Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve İran anlaştı: İki ülke arasında yeni dönem /28 Aralık 2023 01:00

Rusya ve İran anlaştı: İki ülke arasında yeni dönem

İran ile Rusya, ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para kullanma konusunda anlaştı.

SHABER3.COM

İran Merkez Bankası kaynaklarına göre, karşılıklı ticaretten ABD dolarının çıkarılmasına ilişkin anlaşma, iki ülkenin merkez bankası başkanları arasında Rusya'da yapılan toplantıda sonuçlandı.

ABD yaptırımları altındaki İran ve Rus bankalarının bundan böyle yerel para birimleriyle işlem yapmak için SWIFT dışında bankalar arası sistemleri kullanabileceği belirtildi.

İran ile Rusya, Temmuz 2022'de karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladığını açıklamıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 19 Temmuz 2022'de Tahran'daki görüşmesinde, küresel ticarette dolardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Dolar kademeli olarak küresel ticaretin yolundan çekilmelidir" demişti. Putin de buna karşılık olarak ABD'nin doları baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığını ifade etmiş, İran ile Rusya'nın ticari ilişkilerde ulusal para birimlerini kullanmanın yollarını tasarladığını söylemişti.

İran, 25 Aralık'ta Rusya'nın öncülüğünü yaptığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.
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