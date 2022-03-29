Samanyolu Haber /Dünya / Rusya yönetiminden Litvanya, Estonya ve Letonya ile ilgili yeni karar /29 Mart 2022 21:38

Rusya yönetiminden Litvanya, Estonya ve Letonya ile ilgili yeni karar

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sürerken, doğu Avrupa ülkeleri ile Moskova yönetimi arasındaki gerginlik de devam ediyor.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri saldırı bir ayı asşkın bir süredir devam ederken, doğu Avrupa ülkeleri ile Moskova yönetimi arasındaki gerginlik de sürüyor.

Son olarak Moskova yönetiminin Baltık ülkelerinden ve eski Sovyetler Birliği cumhuriyeti olan Litvanya, Estonya ve Litvanyalı toplam 10 ismi istenmeyen kişi ilan ettiği aktarıldı.

10 İSİM İÇİN 'İSTENMEYEN KİŞİ' KARARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanyalı 4, Letonyalı ve Estonyalı 3'er diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üç ülkenin Moskova büyükelçilerinin Bakanlığa çağrıldığı ve toplam 10 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği diplomatik nota verildiği kaydedildi.

Litvanya, Letonya ve Estonya dışişleri bakanları, 18 Mart’ta yaptıkları açıklamada, toplam 10 Rus diplomatın söz konusu ülkelerde istenmeyen kişi ilan edildiklerini bildirmişti.
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