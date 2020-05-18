Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'da bir bebek koronavirüsü ile doğdu /18 Mayıs 2020 11:36

Rusya'da bir bebek koronavirüsü ile doğdu

Rusya'da yeni doğmuş bir çocuğun korona enfeksiyonu ile doğdu açıklandı

SHABER3.COM

Rus haber ajansı Tass, Beslan'da yeni doğmuş bir çocuğun korona enfeksiyonu ile doğduğunu duyurdu .

Beslan'daki doğum bölümünün şefi, yerel televizyonda doğum yapmak üzere olan 35 kadından 17'sinin korona virüsü  test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Daha sonra 
Hamile annenin Korona virüs enfekte olmasının ardından doğan bir  bebeğin daha sonra virüsle doğduğu öğrenildi . Karantinaya alınan Anne ve bebeği ilk tedavilerinin ardından evlerine gönderildi . Yetkililer her ikisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söylediler


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