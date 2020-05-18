Rusya'da bir bebek koronavirüsü ile doğdu

Rus haber ajansı Tass, Beslan'da yeni doğmuş bir çocuğun korona enfeksiyonu ile doğduğunu duyurdu .





Beslan'daki doğum bölümünün şefi, yerel televizyonda doğum yapmak üzere olan 35 kadından 17'sinin korona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Daha sonra

Hamile annenin Korona virüs enfekte olmasının ardından doğan bir bebeğin daha sonra virüsle doğduğu öğrenildi . Karantinaya alınan Anne ve bebeği ilk tedavilerinin ardından evlerine gönderildi . Yetkililer her ikisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söylediler







