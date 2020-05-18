Hakan Şükür'den Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tepkisi

Galatasaray, resmi hesabından 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nın yıl dönümünde yaptığı paylaşımda Hakan Şükür'ü fotoğraflarını sansürledi . Kupanın kazanılmasında en çok katkı yapanlardan biri olan Kral Hakan Şükür ise bu paylaşıma tepki gösterdi





Sosyal Medya hesabından paylaşımlarda bulunan Hakan Şükür, "Bir gün gelecek, büyük gururla aldığımız bu kupanın gerçek hikayesini, ve hangi şartlarda kazanıldığını mutlaka anlatacağım" dedi





Hakan Şükür attığı Tweette, "UEFA Kupasında çok gol atmamın (10 gol) resmimi paylaşmama nedeni olacağını bilsem inanın uğraşmazdım o kadar. Malum rejim ve isim yüzünden de olduğunu zannetmeyin, onlar olmasaydı da öyleydim. Askeri, sivili fark etmiyor yani. Sadece bu dönem işlerine geldi belli bir güruhun" ifadelerini kullandı.





"BİR GÜN GELECEK MUTLAKA ANLATACAĞIM"





Şükür, "Bir gün gelecek, büyük gururla aldığımız bu kupanın gerçek hikayesini ve hangi şartlarda kazanıldığını mutlaka anlatacağım. Kupaya uzanan yolda, en çok golü atanın fotoğrafını koyamayan, ismini anamayan korkaklara gelsin. Tarih bir kere yazıldı ve onu da Biz yazdık #17Mayıs'' ifadelerini kullandı.







Hakan Şükür ayrıca kendi You Tube kanalından da bir video paylaşıp UEFA kupası anılarını anlatıp ve şu anda kendisine yapılan tavrını yorumladı









