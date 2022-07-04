Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da tutuklanan bilimadamı 2 gün sonra öldü /04 Temmuz 2022 08:08

Rusya'da tutuklanan bilimadamı 2 gün sonra öldü

Rusya'da kanser hastalığının son evresinde bulunan bilim insanı Dmitri Kolker, vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındıktan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

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Ailesi, Dmitri Kolker'in casusluk suçlaması ile tutuklanıp tedavi gördüğü hastaneden alınarak zorla götürüldüğünü açıkladı.

54 yaşındaki bilim insanının oğlu Maxim Kolker, sosyal medya platformu VKontakte'den yayınladığı mesajında, Moskova'daki bir hapishaneye naklinin ardından cumartesi gecesi babasının hayatını kaybettiğini belirtti.

Kolker'in ölümünden iki gün önce Sibirya'nın Novosibirsk kentindeki bir mahkeme, Kolker hakkında tutuklama kararı almış ve iki ay süreyle gözaltında tutulmasına hükmetmişti.

Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen Kolker, "devlete ihanet ve yabancı bir devlet için casusluk yapma" suçundan yargılanıyordu.

Kolker ailesi, kanser hastalığının son evresinde bulunan bilim insanının tedavi gördüğü Novosibirsk'teki bir klinikten devlet iç güvenlik kurumu Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanları tarafından tutuklandığı ve daha sonra sağlık durumu kötü olmasına rağmen Moskova'ya nakledildiğini ileri sürüyor.

Kolker'in oğlu Maxim, babasının Çin'de uluslararası bir konferansta ders verdikten sonra casusluk yaptığından şüphelenildiğini, bu konferansta Dmitri Kolker'e hassas bilgilerin yayılmasını önlemek için bir FSB ajanının eşlik ettiğini iddia ediyor.
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