Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da Corona virüsü kaynaklı can kaybı rekoru /10 Temmuz 2021 14:31

Rusya'da Corona virüsü kaynaklı can kaybı rekoru

Corona virüsü salgını Rusya’da etkili olmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte, salgın kaynaklı can kaybında rekor kırıldı. Bir günde 752 kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

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Rusya Delta varyantının da etkisiyle Corona virüsü salgınında zor günler yaşamaya devam ediyor. Ülkede can kayıplarında son günlerde sürekli olartak artışlar görülüyor. Son 24 saatte 752 kişi daha Corona virüsü rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Rusya’da salgın kaynaklı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı 142 bin 253 kişiye yükseldi.

Ülkede son bir günde 25 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Bu vakaların 5 bin 694’ü başkent Moskova’da görüldü. Son vakalarla birlikte Rusya’da bugüne dek salgına yakalanan kişi sayısı da resmi verilere göre 5 milyon 758 binin üzerine çıktı.

Rusya Federal İstatistik Kurumu tarafından yapılan bir çalışmaya göre de Nisan 2020 ve Mayıs 2021 arasında COVID-19 kaynaklı 290 bin civarında can kaybı olabileceğine işaret edildi.
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