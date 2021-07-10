Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'na gürleyen Bahçeli, Erdoğan'a sessiz kaldı /10 Temmuz 2021 13:30

Davutoğlu'na gürleyen Bahçeli, Erdoğan'a sessiz kaldı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinde “Biji Serok Erdoğan” sloganları atıldı. Gelecek Partisi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “serok” kelimesi üzerinden daha önce Ahmet Davutoğlu’nu eleştiren Devlet Bahçeli’nin “Serok Erdoğan” sloganlarına sessiz kalışını tiye aldı.

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Gelecek Partisi resmi hesabından paylaşılan videoda AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Diyarbakır’da atılan “Serok Erdoğan”  sloganlarına sessiz kalması nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tiye alındı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Diyarbakır’da AKP Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştuğu sırada partililer “Biji, Serok Erdoğan” şeklinde slogan attı. Daha önce aynı slogan nedeniyle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu topa tutan Bahçeli’nin Erdoğan’a karşı sessizliği gündem oldu. Konuya ilişkin resmi hesaptan “Serok?” diye bir video yayınlayan Gelecek Partisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sessizliğini tiye aldı.
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