Davutoğlu'na gürleyen Bahçeli, Erdoğan'a sessiz kaldı

Gelecek Partisi resmi hesabından paylaşılan videoda AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Diyarbakır’da atılan “Serok Erdoğan” sloganlarına sessiz kalması nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tiye alındı.





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Diyarbakır’da AKP Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştuğu sırada partililer “Biji, Serok Erdoğan” şeklinde slogan attı. Daha önce aynı slogan nedeniyle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu topa tutan Bahçeli’nin Erdoğan’a karşı sessizliği gündem oldu. Konuya ilişkin resmi hesaptan “Serok?” diye bir video yayınlayan Gelecek Partisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sessizliğini tiye aldı.