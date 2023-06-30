Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'da isyan zamanında ülkeden ayrılanları cezalandırma önerisi /30 Haziran 2023 14:10

Rusya'da isyan zamanında ülkeden ayrılanları cezalandırma önerisi

Rusya parlamentosu alt kanadı Duma Duma’dan İsyan zamanında ülkeden ayrılanları cezalandırma önerisi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 


Rusya parlamentosu alt kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, isyan sırasında ülkeyi terk eden memurların cezalandırılmasını önerdi.
Devlet Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Wagner PMC isyanı zamanında, "ülke için zor bir anda" terk eden memurları kınadığını söyledi ve “ayrıca bir şekilde cezalandırılmalıdır." Dedi. 

Parlamento Başkanı, Duma Güvenlik Komitesi Başkanı Vasily Piskarev'den hangi yetkililerin ülkeyi terk ettiğini kontrol etmesini istedi.

Rusya Adalet Partisi Lideri Sergei Mironov ise 24 Haziran'da ülkeyi terk eden devlet yetkililerinin isimlerinin açıklanması çağrısında bulundu. Volodin, böyle bir durumda memurların ayrılmasının "yakışıksız bir davranış" olduğuna ve bu durumda "kamu hizmetine uymadıkları ve bir pozisyonu işgal ettiklerine" söyledi.

Volodin Duma’da ki bir konuşmasında “Güvenlik komitesi başkanına, kolluk kuvvetleriyle birlikte, o sırada önemli pozisyonlarda bulunan, kamu hizmetinde, devlet kurumlarında, anonim şirketlerde çalışanlardan kimin kaçmaya çalıştığını analiz etme talebi yerinde bir karar. Ve bunu kamuoyuna duyurun,” dedi.
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