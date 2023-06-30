Cemal Enginyurt: 39 vekilin CHP'ye borcu var

Demokrat Pari Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yayımlanan videoda 4 partinin CHP'ye yaptığı katkı hakkındaki tartışmalara ilişkin konuştu. Yüzde 25'in CHP'nin kendi oyu olduğunu belirten Enginyurt, "39 milletvekilinin CHP'ye borcu var" dedi.





İsim vermeden CHP'nin oylarının yüzde 7-8'lik kısmının diğer partilerden geldiğini savunan Temel Karamollaoğlu'nu ve "Kimseye borcumuz yok" diyen Ali Babacan'ı eleştiren Cemal Enginyurt şunları söyledi:





“CHP 2018’de yüzde 22 almış, o günden bu güne 4,5 milyon genç seçmen gelmiş. Buna rağmen CHP’nin aldığı yüzde 25 oyda benim oyum yüzde 7-8 demek abeste iştigaldir. CHP, ittifak yapsa da yapmasa da yüzde 25 alırdı. CHP, kendi oyunu almıştır. Herkes aklını başına alıp teşekkür etmeli, şükran duymalı.”



