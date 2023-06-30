Samanyolu Haber /Gündem / Cemal Enginyurt: 39 vekilin CHP'ye borcu var /30 Haziran 2023 14:16

Cemal Enginyurt: 39 vekilin CHP'ye borcu var

CHP listelerinden milletvekili seçilen Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, ittifak olmasa bile CHP'nin aynı oyu alacağını, CHP listelerinden TBMM'ye giren 39 milletvekilinin CHP'ye borcu olduğunu söyledi.

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Demokrat Pari Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yayımlanan videoda 4 partinin CHP'ye yaptığı katkı hakkındaki tartışmalara ilişkin konuştu. Yüzde 25'in CHP'nin kendi oyu olduğunu belirten Enginyurt, "39 milletvekilinin CHP'ye borcu var" dedi. 

İsim vermeden CHP'nin oylarının yüzde 7-8'lik kısmının diğer partilerden geldiğini savunan Temel Karamollaoğlu'nu ve "Kimseye borcumuz yok" diyen Ali Babacan'ı eleştiren Cemal Enginyurt şunları söyledi:

“CHP 2018’de yüzde 22 almış, o günden bu güne 4,5 milyon genç seçmen gelmiş. Buna rağmen CHP’nin aldığı yüzde 25 oyda benim oyum yüzde 7-8 demek abeste iştigaldir. CHP, ittifak yapsa da yapmasa da yüzde 25 alırdı. CHP, kendi oyunu almıştır. Herkes aklını başına alıp teşekkür etmeli, şükran duymalı.”

"CHP SEÇMENİ BAĞRINA TAŞ BASTI"

“DEVA Partisi ve Gelecek Partisi seçime girmedi. Oylarını 9 ay sonra yerel seçimlerde göreceğiz. Olmayan üzerinden, farazi bir tartışmayla CHP seçmenini küstürmenin hiçbir anlamı yok. CHP seçmeni vefalı, dürüst davranmıştır. Bağrına taş basmış, 39 tane milletvekilinin başka partiye gideceğini bile bile partisine sahip çıkmıştır. 39 vekilin CHP’ye borcu vardır. Borcuna sadık kalmalı. Hiçbir şey yapamıyorsa teşekkür etmeli.” 
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