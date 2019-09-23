Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da kaybolan casus hâlâ bulunamadı /23 Eylül 2019 19:20

Rusya'da kaybolan casus hâlâ bulunamadı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri için Kremlin'de casusluk yaptığı iddia edilen Oleg Smolenkov'un "kayıp olarak" arandığını bildirdi.

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Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kremlin yönetimi içine yerleştirdiği ve casusluk yaptığı iddia edilen Oleg Smolenkov, Rusya'da "kayıp" olarak aranıyor. 

Açıklamada, Smolenkov'un aranmasına dair sürecin ve kayıp başvurusunun kimin yaptığına dair bazı detayların ise gizli tutulduğu kaydedildi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, bazı istihbarat bilgilerini "kötü yönettiği" gerekçesiyle 2017'de Rus yönetiminde görevli bir casusu geri çektiğini ileri sürmüştü. 

TRUMP'IN DEŞİFRE EDECEĞİ KORKUSU 

Söz konusu karar ABD Başkanı Trump'ın 2017 yılı mayıs ayında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı toplantıda Suriye'deki IŞİD hakkında İsrail'den aldığı istihbaratı paylaşmasının akabinde alınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, CNN'in haberine tepki göstererek, "Bu haber sadece yanlış olmakla kalmıyor aynı zamanda birilerinin hayatını da tehlikeye atıyor." ifadesini kullanmıştı. 

CIA Halkla İlişkiler Direktörü Brittany Barmell de "CNN'in, CIA'nın ölüm-kalım kararları aldığına dair üslubu yanlış." değerlendirmesinde bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Böyle bir çalışan vardı ve kovulmuştu ama casus olup olmadığını bilmiyoruz." demişti. 

RUSYA: SMOLENKOV'U GÖRMEDİK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Smolenkov isimli şahsı görmediğini ve iş hayatındaki gelişmelerini ve hareketlerini takip etmediğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise CNN haberinin propaganda olduğunu belirterek, "Kaybolan Smolenkov'un ABD'de bulunması konusunda bilgi verilmesi için Interpol'e başvuruda bulunduk." ifadelerini kullanmıştı. 
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