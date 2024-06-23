Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da kırmızı alarm: Silahlı kişiler sinagog ve kiliseye saldırdı, ölü ve yaralılar var /23 Haziran 2024 20:11

Rusya'da kırmızı alarm: Silahlı kişiler sinagog ve kiliseye saldırdı, ölü ve yaralılar var

Rusya'ya bağlı özerk Dağıstan Cumhuriyeti'nde bir sinagog, bir Ortodoks kilisesi ve bir polis noktasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. İlk belirlemelere göre, en az iki kişi öldü.

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Rusya'nın Kuzey Kafkaslardaki Dağıstan bölgesinde silahlı kişiler, bir sinagog, bir Ortodoks kilisesi ve bir polis noktasına saldırı düzenledi. 

The Jerusalem Post gazetesinin aktardığına göre, Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Rusya'nın resmi haber ajanslarından TASS'a yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin otomatik silahlarla sinagog ve kiliseye saldırdığını bildirdi. Reuters haber ajansı ise saldırılarda iki polis memurunun hayatını kaybettiğini aktardı. Reuters, saldırılarda altı kişinin da yaralandığını belirtirken, IFAX, saldırının Dağıstan'ın başkentinde yaşandığını, RIA da kilise rahibi ile koruma görevlisinin öldürüldüğünü bildirdi.

Basına yansıyan haberlere göre, Derbent'teki sinagoga ateş açıldığı sırada bir polis memuru hayatını kaybetti. Ortodoks kilisesindeki saldırı sonrasında ise çatışma çıktığı belirtildi. Makhachkala bölgesindeki bir polis noktasında da çatışma çıktığı bilgisi basına yansıdı.
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