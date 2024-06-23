Samanyolu Haber /Gündem / Seçil Erzan bu sefer davacı oluyor: Çalıştığı bankadan tazminat istiyor /23 Haziran 2024 19:19

Seçil Erzan bu sefer davacı oluyor: Çalıştığı bankadan tazminat istiyor

Eski banka müdürü Seçil Erzan, çalıştığı bankayla olan iş ilişkisinin kanuna aykırı şekilde sonlandırıldığını ve tazminatının ödenmediğini iddia ediyor.

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Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 29 kişiyi "özel fon" adı altında dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdür Seçil Erzan, çalıştığı bankayla olan iş ilişkisinin kanuna aykırı şekilde sonlandırıldığını ve tazminatının ödenmediğini iddia ediyor.

Erzan, avukatı aracılığıyla Çağlayan’daki arabuluculuk merkezine başvurarak, şube müdürü olarak çalıştığı 23 yıllık dönem için kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde kalan Erzan, İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 77 yıldan 252 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
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