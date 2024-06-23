Ukrayna sınır bölgelerini vurdu; 4 kişi öldü

Samanyoluhaber.com - Moskova



Donetsk ve Gorlovka'ya büyük saldırılar düzenleyen Ukrayna, Rusya’nın sınır şehirlerini de hedef aldı. Budennovsky bölgesinde misket başlıklı HIMARS füzeleri kullanılan saldırılarda üç kişi öldü. Kuibyshevsky'de bir vatandaş Lepestok mayını sebebiyle öldü.



Gorlovka'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının minibüse saldırması sonucu biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Gün boyunca Ukrayna defalarca Belgorod bölgesindeki hedefleri vurmaya çalıştı. Krasnoe köyünün bombardımanı sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.



Saltykova yerleşim yerinde, füzelerden biri tarım işletmesini vurarak oradaki bir çalışanı öldürdü. Belgorod bölgesindeki bombardımanda tahrip edilen konutların sayısı düzinelere ulaştı. Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait bir drone, Tetkino'daki bir marketi vurdu.



Bir gecede 30 drone düşürüldü



Ukrayna ordusunun Rusya’ya düzenlediği İHA saldırıları da sürüyor.



Bryansk Valisi Alexander Bogomaz, Ukrayna'nın 23 Haziran gecesi Bryansk bölgesine büyük bir insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini söyledi. 30 İHA düşürülerek durduruldu.



Hava savunma sistemleri sayesinde herhangi bir kayıp veya yıkım olmadığı, tüm saldırıların püskürtüldüğü, tüm hedeflerin yok edildiği belirtildi.



Smolensk bölgesi Valisi Vasily Anokhin de bir drone saldırısı yapıldığını bildirdi. Smolensk ve Yartsevo üzerinde sayısı açıklanmayan İHA'lar düşürüldü. Olayda kimse yaralanmadı, hasar olmadı.



Rusya Kiev ve Harkov bölgelerinde cevap verdi



Ukrayna medyası 23 Haziran sabahı Ukrayna'nın Kiev, Harkov ve Zhytomyr bölgelerinde çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi basın servisi, bölgedeki saldırılar sonucunda iki kişinin yaralandığını bildirdi. Altı yüksek bina ile 20'den fazla ev, benzin istasyonu binası ve işyeri hasar gördü.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun Ukrayna bölgelerine sabah saatlerinde düzenlediği saldırının, Azak Denizi'nden atılan üç Kalibr seyir füzesi kullanılarak gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine göre bunlardan ikisi Kiev bölgesinde düşürüldü.



Rus askerleri Harkov’da bir konut binasını vurdu: 3 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Bölgesel askeri idare başkanı Oleg Sinegubov'a göre, saldırılar güdümlü bombalarla gerçekleştirildi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus birliklerinin Kharkov'da bir konut binasını vurarak üç kişiyi öldürdüğünü söyledi. 19 kişi daha yaralandı.



Kharkov Belediye Başkanı Igor Terekhov, toplamda dört saldırı olduğunu, bunlardan birinin bir konut binasına çarptığını yazıyor. Enkaz temizleme çalışmaları devam ediyor.