Samanyolu Haber /Gündem / Timsahına tasma takıp İstanbul sokaklarında gezdirdi /23 Haziran 2024 17:55

Timsahına tasma takıp İstanbul sokaklarında gezdirdi

Timsah besleyen bir kişi, timsahına tasma takıp sokakta gezdirdi. Kartal'da bir rezidansta ikamet eden şahıs, polis tarafından yakalandı, hakkında işlem yapıldı.

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İstanbul Kartal’da rezidansta yaşayan bir kişi, sahibi olduğu timsaha hem kazak giydirip hem de tasma takarak sokakta gezdirdi.

Kartal’da bir rezidansta yaşayan Akan Polat, sahibi olduğu timsaha mavi bir kazak giydirip tasma takarak sokakta gezdirdi. Polat, timsahını sokakta gezdirirken çektiği videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Gerçek Gündem'd yer alan habere göre bu görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akan Polat’ın evine baskın düzenledi. Polis ekipleri, balkona girdiğinde timsahın konulduğu büyük bir akvaryum tesisatı gördü.

Ekipler, 1.5 metre boyundaki timsah ile bir timsah tahniti ele geçirdi. Ele geçirilen timsah ve tahniti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheli Akan Polat ise emniyete götürülerek adli işlem yapıldı.
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