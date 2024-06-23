Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın Dağistan bölgesinde terör saldırısı /23 Haziran 2024 22:24

Rusya’nın Dağistan bölgesinde terör saldırısı

Rusya’nın Dağıstan Bölgesinde İçişleri Bakanlığı, kimliği belirsiz kişilerin Derbent kentindeki tarihi Ortodoks kilisesine ve bir sinagoga saldırı düzenlendiğini ve bir polisin öldüğünü açıkladı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Dağıstan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, akşam saat 18.00'de kimliği belirsiz kişiler otomatik silahlarla tarihi kiliseye saldırdığını sonrasında ise Ermoshkin Caddesi'ndeki trafik polisi karakoluna ateş açtıklarını bildirdi. 

Mahaçkale'de de silahlı saldırıların meydana geldiğini bildirildi. Telegram kanallarından verilen bilgilere göre Mahaçkale’de bir polis memuru yaralandı. Şehirde olağanüstü güvenlik ilan edildi

Sınır kontrol noktasında çatışma

Moskovsky Komsomolets gazetesi ise Rusya ile Abhazya arasındaki sınırda, Psou Nehri üzerindeki kontrol noktası yakınında da silahlı çatışma olduğunu yazdı. Habere göre ölüler ve yaralananlar var.

Dağıstan İçişleri Bakanlığı, Mahaçkale'de çıkan çatışmada bir polis memurunun öldüğünü, altı polis memurunun da yaralandığını söyledi.

Boğaz kesmek IŞID’e ait bir eylem

Derbent'te saldırganlar  bir Ortodoks papazın boğazını kestiği haberler arasında. Papaz Peder Nikolai, Derbent'teki Ortodoks Kilisesi'nde başpapaz olarak bulunuyordu. Bilindiği üzere boğaz kesmek IŞID’e ait bir eylem

Gaz tabancasıyla vurulan Mikhail adlı kilise güvenlik görevlisinin de öldüğü kaydedildi.

İki saldırgan yakalandı

Mahaçkale'de güvenlik güçleri polis memurlarına saldıran iki saldırganı ölü olarak ele geçirdiği gelen haberler arasında. Bölge İçişleri Bakanlığı bu bilgiyi doğruladı

Kumluk alanda üç kişi daha gözaltına alındı. İnternette yayınlanan videolarda tutuklanma anının yanı sıra çocuklu ailelerin etraftan nasıl kaçtığı da görülüyor. 

Dağıstan Soruşturma Komitesi dairesi, Derbent ve Mahaçkale'deki silahlı saldırılarla bağlantılı olarak terörizmle ilgili ceza soruşturması açıldığını bildirdi.

Dağıstan'da polise yönelik saldırılarda güvenlik güçleri şüphelilerle çatışmaya başladı.

Olağanüstü rejim başlatıldı

Dağıstan'da terörle mücadele operasyon rejimi başlatıldı; Derbent ve Mahaçkale sokaklarında silah sesleri duyuluyor. Derbent'e Rus Muhafız askerlerinin polise yardım etmek için geldiğini yazıyor. Mash telegram kanalı güvenlik güçleri saldırganların saklandığı binaya baskın yapmaya başladığını belirtti.

Kanal, şüphelilerin Mahaçkale'de Bagration mağazası yakınındaki bir eve sığındıklarını ve onlarla çatışmanın sürdüğünü ekliyor. Diğer bilgilere göre kentte çatışma kilisenin yakınında yaşanıyor. TASS, Mahaçkale'de bir Rus Muhafızın öldüğünü bildirdi. Bundan önce altı polis memurunun öldüğü biliniyordu.
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