Rusya'da seçimler başladı





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya’nın bütün bölgelerinde belediye başkanlığı ve valilik seçimleri bugün itibarıyla başladı.





Üç gün sürecek seçimler kapsamında ilk oy verme merkezleri açıldı.





Oy verme yerleri yerel saatle 08.00 ile 20.00 arasında açık olacak. Sandıklar, en doğudaki Kamçatka ve Sakhalin'de ilk açılacak, en batıdaki Kaliningrad bölgesi ise en son kapanacak.





İlk oy verme merkezleri Chukotka, Yakutya, Magadan Bölgesi ve Primorsky Krai'de açıldı.

Bütün ülke genelinde yerel seçimler 8, 9 ve 10 Eylül'de devam edecek.





Referandumla Rusya’ya katılan yeni bölgeler; Lugansk ve Donetsk Özerk Cumhuriyetleri, Herson ve Zaporojye şehirleride ilk kez Rusya seçimlere katılmış olacak.





Moskova belediye başkanı seçimleri





Başkentin belediye başkanı seçimleri 8-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak.





Başkentte diğer bölgelerden farklı olarak oy kullanma işlemi sandık başında yada internet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

Belediye başkanlığı adayları arasında mevcut belediye başkanı Sergey Sobyanin de yer alıyor. Ekim 2010'dan bu yana bu görevi sürdürüyor ve daha önce iki kez yeniden seçildi.