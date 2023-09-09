FBI açıkladı... ABD’de Rus casus kaynıyor!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Rusya'dan gelen "geleneksel karşı istihbarat tehdidinin" ciddi olduğunu söyledi.







The Hill’in haberine göre Washington'daki Casus Müzesi’nde konuşan Wray, “ABD'de Rus istihbaratının, yani istihbarat görevlilerinin varlığı hâlâ çok fazla. Biz sürekli olarak bununla karşı karşıyayız ve mümkün olan her şekilde engellemeye çalışıyoruz” dedi.





Ona göre FBI, son yıllarda “Rus istihbarat görevlilerinin” tespit edilmesi ve sınır dışı edilmesi konusunda önemli ilerleme kaydetti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Temmuz ayı başlarında Rusya'daki durumun ABD lehine Rus ajan toplamak için geniş fırsatlar verdiğini söylemişti. Ona göre CIA ve diğer Amerikan istihbarat teşkilatları şu anda bu yönde faaliyetlerini yoğunlaştırıyor.