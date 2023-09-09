Küba’da “Rus ordusuna savaşçı toplayan” çete ortaya çıkartıldı

Küba güvenlik görevlileri tarafından yapılan operasyonda, insan kaçakçılığı suçlamasıyla 17 kişiyi tutukladı.





Yerel yetkililere göre bu kişiler, Ukrayna'daki çatışmalara katılmak için Rus ordusunda görev yapmak üzere genç Kübalı erkekleri işe alan bir grupla bağlantılıydı.





Reuters'in haberine göre Küba İçişleri Bakanlığı'ndan albay Cesar Rodriguez, Küba televizyonuna yaptığı açıklamada, "Soruşturma sonucunda şu ana kadar grubun organizatörü de dahil olmak üzere 17 kişi tutuklandı" dedi.

Küba İçişleri Bakanlığında görevli albay, sanıklardan hiçbirinin adını vermedi ancak grup liderinin, Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında savaşlara katılmak üzere gençleri toplayan iki kişiyle bağlantılı olduğunu söyledi.





Kübalı savcı Jose Luis Reyes, sanıkların suçun ciddiyetine ve türüne göre 30 yıla kadar hapis, ömür boyu hapis veya ölüm cezasına çarptırılabileceğini söyledi.





Kübalı yetkililer, 5 Eylül'de Rusya-Ukrayna askeri çatışmasına katılmak üzere Kübalıları askere alan bir ağın keşfedildiğini duyurdu. Kübalı yetkililer, "paralı askerliğe karşı kesin ve net bir tarihsel duruş sergilediklerine" ve ülkelerinin "Ukrayna'daki savaşa katılmadığına" dair güvence verdi.





Mayıs ayında Ryazanskiye Novosti, daha önce birçok Kübalının bir sözleşme imzalayarak Ukrayna'daki savaş bölgesine gittiğini belirten bir haber yayınlamıştı. Kübalı paralı askerlerin tam sayısı belirtilmedi. Yayın, bazılarının daha sonra Rusya Federasyonu vatandaşı olmak istediğini belirtti.





Reuters'in haberinde ise Rusya, komünist Küba ile "güçlü siyasi bağları" nedeniyle "ülkelerindeki ekonomik durgunluktan kaçmak isteyen Kübalı göçmenler için uzun süredir önemli bir varış noktası olmuştur." yazıyor