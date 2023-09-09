Plastik kapları asla Mikrodalga fırında kullanmayın

"FDA'nın onayladığı bebek biberonları dahi tehlikeli"

Nebraska Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinin başında olan Kazi Albab Hussain, yaptıkları çalışmalarda FDA'nın onayladığı bebek biberonlarının da alarm verdiğini kaydetti.

İnsanların yüzde 77'sinin kanında plastik parçaları bulunuyor.

Henry Ford Health / Sivil toplum örgütü





Plastik parçacıklar

Daha önce Dünya'da plastik kirliliği ile ilgili birçok araştırma yapıldı.

"Plastikler, böbrek hücrelerinin yüzde 75'ini öldürdü"

Nebraska Üniversitesi'ndeki ayrıntılı araştırmada mikro-nano plastiklerin böbreklerle olan zararlı etkilerine dair bulgulara ulaşıldı.

Mikroplastiklerden nasıl korunuruz?



