Rusya'da tam kapanma kararı alındı

Türkiye ile turizmin salgın döneminde de devam ettiği Rusya’nın başkenti Moskova’da kısıtlamalar artırıldı. Aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi ve vaka ile ölüm sayılarında rekor kırılmasıyla birlikte Moskova Belediye Başkanı açıklamalarda bulundu.







TASS haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği gelişmede, 60 yaşın üzerindekilerin 25 Ekim-25 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Öte yandan Moskova’daki şirketlerin de iş gücünün en az yüzde 30’unun “evden çalışma” sistemine adapte edilmesi gerektiği duyuruldu.



