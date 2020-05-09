Rusya'da vak'a sayısı 200 bine dayandı

Rusya'da her gün ortalama 10 bin kişiye kovid-19 virüsü teşhisi konuyor. Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre Rusya'da salgına yakalananlara son 24 saatte 4.399'u semptomsuz olmak üzere 10.817 kişi daha eklendi. Toplam vaka sayısı 198.676 oldu. Sadece Moskova'da tespit edilen vaka sayısı ise 104.189.







Rusya'da salgının başladığı tarihten beri ilk kez 5 binden fazla hasta aynı gün taburcu edildi. 5.308 hastanın taburcu edilmesiyle birlikte sağlığına kavuşanların toplam sayısı 31.916'ya yükseldi.







'Toplam ölü sayısı 1.827'





Bugün açıklanan ölü sayısı 104 oldu. Toplam ölü sayısı 1.827'ye ulaştı.