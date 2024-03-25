Rusya'da yas: Terör saldırısında ölenler anılıyor





Silahlı saldırının ardından Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, kentte hafta sonu için planlanan tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen saldırıda en az 133 kişinin hayatını kaybetmesi ve 140'tan fazla kişinin yaralanmasının ardından Rusya, pazar günü ulusal yas ilan etti.Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin bildirdiğine göre ülke genelinde etkinlikler iptal edildi, bayraklar yarıya indirildi ve televizyon yayınlarına ara verildi.Enkaza dönen konser salonunun yakınındaki bir anıta çiçekler yığıldı.Yetkililere göre kurtarma çalışmaları "durdu" ancak aramalar devam ederken yüzlerce kişi, yaralılara kan bağışında bulunmak için sıraya girdi.Bazıları hala etkinliğe giden sevdiklerinin hayatta olup olmadığını bilmiyor.Dünyanın dört bir yanından insanlar saldırının kurbanlarını anmak üzere çeşitli ülkelerdeki büyükelçiliklerin önüne çiçekler bıraktı.Rus yetkililer Moskova'daki havaalanları ve tren istasyonlarında güvenliğin arttırıldığını açıkladı.Bu arada bazı Rus politikacılar terörizm için idam cezasının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.İdam cezası şu anda Rusya'da yasal ancak 1996 yılından bu yana moratoryum nedeniyle uygulanmıyor.Devlet Duması üyesi Mikhail Şeremet, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada "teröristler" için idam cezası konusunu gündeme getirmeyi planladığını söyledi.Duma'daki "Birleşik Rusya" fraksiyonunun lideri Vladimir Vasilyev de bu açıklamaya destek verdi.Rusya yakın geçmişte pek çok terör saldırısına maruz kalmış olsa da, bu saldırı yaklaşık 20 yıldır Rusya topraklarında meydana gelen en fazla can kaybının yaşandığı saldırı oldu.