Rusya'dan AB'ye 'sert' enerji cevabı

AB'nin Rusya'ya yaptırım uygulayarak kendisini daha fazla köşeye sıkıştırdığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Dairesi Direktörü Nikolay Kobrinets, Moskova'nın gerekli görülmesi halinde AB'yle enerji alanında sert bir cepheleşme içine girmeye hazır olduğunu vurguladı.





Sputnik'in haberine göre, Nikolay Kobrinets, "AB, Rusya'ya yaptırım uygulayarak kendisini daha fazla köşeye sıkıştırıyor" dedi.





Kobrinets, "Ukrayna'ya ölümcül silahlar gönderilirken NATO'yla diyalog söz konusu olamaz" ifadesini kullandı.