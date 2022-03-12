Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, The Economist'te: 'Hayatının en büyük restleşmesine hazırlanıyor' /12 Mart 2022 19:15

Kılıçdaroğlu, The Economist'te: 'Hayatının en büyük restleşmesine hazırlanıyor'

The Economist, bu haftaki sayısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yer verdi.

SHABER3.COM

Britanya merkezli haftalık haber, uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisi The Economist, bu haftaki sayısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yer verdi. 
"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel rakibiyle tanışın" başlıklı makalede Kılıçdaroğlu, "uzlaşmanın adayı" olarak nitelendirildi.

The Economist, aralarında CHP de bulunan 6 muhalefet partisinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'  önerisine ilişkin uzlaşma metnini imzaladığına dikkat çekti. Makalede bu partilerin henüz bir ortak aday açıklamadığı; ancak tüm okların cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olacağına işaret ettiği belirtildi.

The Economist ekibi, Türkiye'nin mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Erdoğan'a denetimsiz güç verdiğini; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in de parlamentoya ve demokratik kurumlara daha fazla güç vermeyi hedeflediğini yazdı.

"Türkiye'nin ana muhalefet lideri hayatının en büyük restleşmesine hazırlanıyor" denilen makalede, ekonominin durumu nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve "AKP'nin hiç olmadığı kadar zayıf görüldüğü" değerlendirmesinde bulunuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu, The Economist'te: 'Hayatının en büyük... Sonraki Haber >>

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Rus işgalciler, Dnipro'yu bombardımana devam ediyor.

Rus işgalciler, Dnipro'yu bombardımana devam ediyor.

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

Meral Akşener’e açık açık Tansu Çiller'i sordu!

Meral Akşener’e açık açık Tansu Çiller'i sordu!

'Sav Allah'ım ne olur'

'Sav Allah'ım ne olur'

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:51:07