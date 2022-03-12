Samanyolu Haber /Gündem / Zelenskiy duyurdu! Haritadan silindiler /12 Mart 2022 19:19

Zelenskiy duyurdu! Haritadan silindiler

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den yeni açıklama geldi. Zelenski, savaş nedeniyle Ukrayna'da bazı küçük şehirlerin haritadan silindiğini belirtti. Öte yandan Ukrayna lideri, "Rusya ile bir şeyler üzerinde anlaşmaya başladık" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 17 gündür devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırılara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Savaşın boyutuyla ilgili son bilgileri veren Zelenski, “Savaş nedeniyle Ukrayna’nın bazı küçük şehirleri haritadan silindi” dedi.

MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Rusya ile müzakerelerle ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus heyetle belli başlı konuların görüşüldüğünü, bir şeylerde anlaşmaya başladıklarını söyledi.

Zelenskiy, sadece Rusya'dan değil, Batılı liderlerden de güvenlik garantileri almaları gerektiğini vurgulayarak, “Rusya ile görüşmelere hazırız” dedi.

“Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri ultimatom alışverişi yerine somut konuları görüşmeye başladı” diyen Zelenski, müzakerelerden önce ateşkes olması gerektiğini vurguladı. NATO üyeliği konusuna da değinen Ukrayna lideri, “Üyelik için bir konsensus görmüyorum” ifadelerini kullandı.

“31 RUS TAKTİK TABURUNUN SAVAŞAMAZ DURUMA GETİRİLDİ”

“Rus askerlerinin savaşmamaları için askerlerimiz ellerinden gelen her şeyi yapıyor” diyen Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Rus ordusunun 17 günde kaybettikleri onlarca yıl kaybettiklerinden daha fazla. Bu kadar süre zarfında daha önce böyle kayıplar vermemişlerdi.

*Artık birer birer değil, gruplar halinde teslim oluyorlar. 36 tank, 1205 zırhlı askeri araç, 60 uçak, 80'den fazla helikopter ve yüzlerce diğer teknik ekipmanları kullanılamaz hale geldi.

*Gurur duydukları son teknoloji harikası ekipmanlar imha edildi. İşgalciler bizi askerlerinin sayısıyla ve yaptıkları terör eylemleriyle yenmeye çalışıyor ama başaramayacaklar. 31 Rus taktik taburunun savaşamaz duruma getirildi.

“EKONOMİLERİ BU SAVAŞI KALDIRAMAYACAK”

Rusya ekonomisinin içinde bulunduğu duruma değinen Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Mariopol'e insani yardım gönderdik. Bu tür yardımları her gün yapmaya çalışacağız. Kilise yöneticilerine Mariopol'de insani koridorları korudukları için teşekkür ederim.

*Diğer şehirler de insani koridorlar oluşturmak için çalışılıyor. Ruslar bu insani koridorlar boyunca sessizliğini korumalılar. Bunu da yapmazlarsa müzakerelerden ne beklenebilir ki

*Avrupa Komisyonu ile de çalışmaya devam ediyoruz Avrupa Birliği'ne girmek için. Avrupa'dan yeni yaptırım paketi bekliyoruz Rusya'yı barışa zorlamak için.

*Onların ekonomisinin bu savaşı kaldıramayacağını anlamalılar. Ukraynalılar, akrabalarınıza, birbirinize ve askerlerimize yardım etmeliyiz. Bu bizim olan ve ilerde olacak olan bağımsızlığımız için bir savaştır. Yaşasın Ukrayna.
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