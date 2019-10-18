Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Ateşkes sonrası ilk açıklama /18 Ekim 2019 12:02

Rusya'dan Ateşkes sonrası ilk açıklama

Rusya, Ankara’yla Washington arasında varılan operasyon konusundaki anlaşmaya ilişkin Türkiye’den bilgi beklediğini açıkladı.

SHABER3.COM



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, “Türkiye’den bilgi almayı bekliyoruz“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin’le önümüzdeki hafta Salı günü Rusya’da biraraya gelerek Barış Pınarı Harekatı ve Suriye’de gelinen son durumu değerlendirecek. İki liderin buluştuğu gün Amerika’yla Türkiye’nin üzerinde uzlaştığı 120 saat operasyonları durdurma konusundaki sürenin de son gününe denk gelmiş olacak.

Amerika’nın Suriye’de çatışmaların yaşandığı ve Türkiye’nin operasyon yaptığı bölgedeki askerlerini kaydırması sonucu Rusya destekli Suriye rejim güçleri ve Rus askeri kuvvetlerinden bazı unsurlar bu bölgelerde kontrolü ele almak üzere harekete geçmişlerdi.   


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