Askeri harekât başlayınca yabancılar...

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında Suriye'nin kuzeydoğusunda devam eden askeri harekâtın 120 saat durdurulmasını içeren ateşkes anlaşması imzalandı.





Harekâtın başlaması ile Borsa İstanbul (BİST) yüzde 93 bin puana kadar gerilemiş, dolar 5,93 TL'ye kadar yükselmişti.





BİR HAFTADA 450 MİLYON DOLAR TÜRKİYE'DEN KAÇTI





Harekâtın ilk iki gününün de yar aldığı 4-11 Ekim haftasında toplam 450 milyon dolar (2,6 milyar TL) sıcak para Türkiye'yi terk etti.





Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 4-11 Ekim haftasında yabancılar 210 milyon dolara tekabül eden hisse senedini sattı. Yabancıların devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) satış tutarı 240 milyon doları buldu.







Yabancı yatırımcılar daha önce geçen haftakinden daha yüksek tutarlı satışı 555 milyon dolar ile 3-10 Mayıs haftasında yapmıştı.





İSTANBUL'DA SEÇİM İPTAL EDİLDİĞİNDE YABANCI SATIŞA GEÇMİŞTİ





Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.





Yabancılar 31 Mart Mahalli İdaraler seçiminden hemen önce 22-29 Mart haftasında da 1 milyar 337 milyon dolarlık hisse senedi ve DİBS satmıştı.