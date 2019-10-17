CNN'de o mektup okundu ve...

"Seni sonra arayacağım." diye biten mektubu okuyan CNN International sunucusu Dan Lemon kendini gülmekten alıkoyamadı.

Trump'ın Erdoğan'a hitaben kaleme aldığı, "Sert adam olmaya çalışma, aptal olma! Seni sonra arayacağım." ifadelerinden sonra gülen Lemon, durumun ciddi olduğunu bildiği için özür diledi.

Lemon, Trump'ın gündelik "Seni arayacağım." ifadesi ile alay etti.

TRUMP: TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YOK ETMEKTEN SORUMLU OLMAK İSTEMEM!

Mektupta Trump Erdoğan'a "İyi bir anlaşma yapalım! Binlerce insanın katlinden sorumlu olmak istemezsin ve ben de Türkiye'nin ekonomisini yok etmekten sorumlu olmak istemem - ki bunu yapacağım." diyor.





9 Ekim tarihli mektupta Erdoğan'ı tehdit eden Trump, pastör Andrew Brunson krizini hatırlatarak, söz konusu vakada Türkiye'ye ekonomik zarar verdiğini belirtiyor.





"SENİN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"





"Senin sorunlarını çözmek için çok çalıştım." diyen Trump, aynı mektupta Erdoğan'a şunları söylüyor: "Harika bir anlaşma yapabilirsin" diyerek, "General Mazlum (Kobani) seninle müzakere etmeyi kabul ediyor, geçmişte vermediği tavizleri verecek. Bana gönderdiği bir mektubu elimde tutuyorum."





Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği iddia edilen mektupta, "Bunu doğru ve insancıl bir biçimde yapabilirsin." denilirken, "Sert adam olma. Aptal olma! Seni sonra arayacağım" ifadeleri yer alıyor.