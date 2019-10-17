Samanyolu Haber /Dünya / CNN'de o mektup okundu ve... /17 Ekim 2019 17:58

CNN'de o mektup okundu ve...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben kaleme alınan hakaretamiz mektubu okuyan CNN International sunucusu Dan Lemon kendini gülmekten alıkoyamadı.

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı hakaret dolu mektup dünyanın gündeminde. 

"Seni sonra arayacağım." diye biten mektubu okuyan CNN International sunucusu Dan Lemon kendini gülmekten alıkoyamadı. 

Trump'ın Erdoğan'a hitaben kaleme aldığı, "Sert adam olmaya çalışma, aptal olma! Seni sonra arayacağım." ifadelerinden sonra gülen Lemon, durumun ciddi olduğunu bildiği için özür diledi. 

Lemon, Trump'ın gündelik "Seni arayacağım." ifadesi ile alay etti. 

TRUMP: TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YOK ETMEKTEN SORUMLU OLMAK İSTEMEM!

Mektupta Trump Erdoğan'a "İyi bir anlaşma yapalım! Binlerce insanın katlinden sorumlu olmak istemezsin ve ben de Türkiye'nin ekonomisini yok etmekten sorumlu olmak istemem - ki bunu yapacağım." diyor.

9 Ekim tarihli mektupta Erdoğan'ı tehdit eden Trump, pastör Andrew Brunson krizini hatırlatarak, söz konusu vakada Türkiye'ye ekonomik zarar verdiğini belirtiyor.

"SENİN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"

"Senin sorunlarını çözmek için çok çalıştım." diyen Trump, aynı mektupta Erdoğan'a şunları söylüyor: "Harika bir anlaşma yapabilirsin" diyerek, "General Mazlum (Kobani) seninle müzakere etmeyi kabul ediyor, geçmişte vermediği tavizleri verecek. Bana gönderdiği bir mektubu elimde tutuyorum."

Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği iddia edilen mektupta, "Bunu doğru ve insancıl bir biçimde yapabilirsin." denilirken, "Sert adam olma. Aptal olma! Seni sonra arayacağım" ifadeleri yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CNN'de o mektup okundu ve... Sonraki Haber >>

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

“Ben sadece Trump ile görüşürüm.”

“Ben sadece Trump ile görüşürüm.”

Sanık sandalyesine Erdoğan mı oturtulacak?

Sanık sandalyesine Erdoğan mı oturtulacak?

Canlı yayında sert sözler...

Canlı yayında sert sözler...

TBMM Başkanvekili Sancar, hakaret eden Destici'yi Meclis'ten attı

TBMM Başkanvekili Sancar, hakaret eden Destici'yi Meclis'ten attı

Her savaştan geriye üç ordu kalır...

Her savaştan geriye üç ordu kalır...

Ankara'da kabul krizi: Görüşürüm, görüşmem...

Ankara'da kabul krizi: Görüşürüm, görüşmem...

Tutuklu harbiyelilerin annelerine tutanak tuzağı

Tutuklu harbiyelilerin annelerine tutanak tuzağı

Zırhlı aracı ele geçiren PYD'liler video yayınladı

Zırhlı aracı ele geçiren PYD'liler video yayınladı

AKP'li belediye başkanı vatandaşa hakaret etti!

AKP'li belediye başkanı vatandaşa hakaret etti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:12:03