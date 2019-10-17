Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray Danışmanı Kudlow: Türkiye'yi hizaya getirmek için ABD daha fazla yaptırıma başvurabilir /17 Ekim 2019 18:48

Beyaz Saray Danışmanı Kudlow: Türkiye'yi hizaya getirmek için ABD daha fazla yaptırıma başvurabilir

Trump'ın Suriye harekatının durması için Ankara'ya gönderdiği Yardımcısı Pence Erdoğan'la görüşürken Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Danışman Kudlow "Türkiye'yi hizaya getirmek için fazladan yaptırım uygulayabiliriz" mesajını verdi.

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Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatını durdurmak isteyen ABD'nin gerekirse Türkiye'ye ilave yaptırımlar dayatabileceğini söyledi.  

CNBC'ye röportaj veren Kudlow "Türkiye'yi hizaya getirmek için yaptırımlar uygulayacağız ve daha da fazla yaptırım uygulayabiliriz" dedi. 

Kudlow'un açıklaması, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ankara'da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği sırada geldi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Pence'i Türkiye liderliğini harekatı durdurup ateşkes yapmaya ikna etme göreviyle Ankara'ya gönderdiğini belirtmişti. 

Pence'in Ankara ziyareti öncesi, dün gece Trump'ın Beyaz Saray'da ABD Kongresi'nin önde gelen isimleriyle Türkiye'nin Suriye'deki harekatını değerlendirmek için düzenlediği toplantıda kavga çıktı.

Trump'ın harekata karşı Erdoğan'a gönderdiği mektubu toplantıda dağıtmasıyla, mektubun içeriği gündeme damga vurdu. 
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