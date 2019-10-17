Beyaz Saray Danışmanı Kudlow: Türkiye'yi hizaya getirmek için ABD daha fazla yaptırıma başvurabilir

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatını durdurmak isteyen ABD'nin gerekirse Türkiye'ye ilave yaptırımlar dayatabileceğini söyledi.





CNBC'ye röportaj veren Kudlow "Türkiye'yi hizaya getirmek için yaptırımlar uygulayacağız ve daha da fazla yaptırım uygulayabiliriz" dedi.