İYİ Parti cephesinden Suriye yorumu: ABD istediğini aldı

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılan, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekâtı'nda ateşkes yapılmasını kapsayan anlaşmayı değerlendirdi. Türkkan, "Amerika istediğini aldı, biz ne alıp almadığımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.





ABD heyeti ile yapılan görüşmenin ardından ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin konuşan Türkkan, "Amerika istediğini aldı, biz ne alıp almadığımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.





Twitter hesabından geçen hafta TBMM'de yürütülen sınır ötesi harekât tezkeresine de değinen Türkkan, "Harekat için Meclisten izin aldılar, ya ateşkes için? İzni de geçtik, müzakere ettiler mi?" ifadesini kullandı.