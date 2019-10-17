ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları arasında bu madde de var

ABD'li senatörler Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısını açıkladı, listeye Halkbank’a yaptırım uygulanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması da girdi. Graham’ın açıklaması ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Ankara’da Erdoğan ile görüştüğü saatlerde geldi. Erdoğan-Pence görüşmesinde Suriye’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşıldı.





ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı Ankara’ya karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını açıkladı.





Graham, “Amerika'da yönetimin 3 ayağı olduğunu göstereceğiz. Jeffrey’i arayarak Ankara'ya Kürt müttefiklerimize saldırıyı durdurmaları mesajını vermelerini söyledim" dedi.





Hazırlanan pakette askeri mali transferler, Halkbank, S-400 alımı, Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması ve vize yaptırımlar bulunuyor.





Tasarıya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin net mal varlığı tespit edilecek, 60 gün içinde rapor açıklanacak.





Ayrıca ABD vatandaşlarının Türkiye devlet tahvili alması yasaklanıyor. Halk Bankası’na yaptırımlar devreye girecek.





Ayrıca Türkiye'ni Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinden dolayı Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) çerçevesinde 30 gün içinde Ankara'ya yaptırım açıklanacak.





İncirlik Üssü’ndeki Amerikan askerlerinin nakledileceği alternatif üslere dair 30 gün içinde bir rapor hazırlanacak.





Graham’ın açıkladığı tasarıya göre ABD savunma sanayi ile ilgili teçhizat, mühimmat ve teknolojinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) satılması veya transferi için fon kullanımı yasaklanacak.





Tasarı Türkiye ile işbirliği yapan Amerikan ve yabancı vatandaşlara da yaptırım öngörüyor. Buna göre üst düzey Türk hükümet yetkililerine, TSK ile alış verişte bulunan veya destek sunan Amerikan veya yabancı kişilere, TSK tarafından kullanılmak üzere petrol veya doğal gaz üretimini destekleyen yabancılar yaptırıma maruz kalacak kişiler arasında yer alıyor.





.Graham düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın getirdiği yaptırımları memnuniyetle karşıladığını ancak kendilerinin buna daha fazlasını eklemek istediğini bildirdi. Senatör Graham “Mümkün olan en güçlü yaptırımları uygulayacağız.”dedi





Anlaşmaya karşın yaptırımlara devam açıklaması





Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşmanın duyurulmasının ardından senatörlerin yaptırım tasarısına 'son sürat' devam edeceği duyuruldu. Sözcülük tarafından yapılan açıklamada hazırlanan tasarının hızlandırılacağı kaydedildi.