Türkiye’nin en güvenilmeyen meslekleri; politikacılar ve din görevlileri

Araştırma şirketi Ipsos, Türkiye dahil 23 ülkenin vatandaşlarına en güvenilen meslekleri sordu. Ipsos’un araştırmaları Türkiye ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Listenin son sırasında politikacılar yer alırken, hemen bir basamak üstte din adamları yer aldı.





Araştırma medyanın vahim durumunu da gözler önüne serdi. Siyasetçiler ve din adamlarının ardından en güvenilmez meslek grubu gazeteciler ve haber sunuculuğu oldu.





HAKİMLER 6. SIRA





En güvenilen meslek grupları ise sırasıyla, bilim insanları, doktorlar ve öğretmenler oldu. Adalet dağıtıcısı hakimler ise polis ve askerin ardından 6. sırada yer aldı.





HİNDİSTAN’DA ASKER, ÇİN’DE İSE POLİS EN GÜVENİLİR MESLEKLER





Şirketin 23 ülkede yaptığı araştırmaya ait diğer verileri şöyle; Bilim İnsanları, Arjantin, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya, Rusya, İsveç ve Türkiye olmak üzere 12 ülkede en güvenilir iken; Doktorlar ise Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, İngiltere, Güney Afrika, İspanya ve İsveç (İsveç’de bilim insanları ile doktorlar aynı oranda) olmak üzere 8 ülkede en güvenilir meslek. Öğretmenler ise Brezilya ve ABD’nin en güvendiği meslek olarak görülüyor. Hindistan’da en güvenilen meslek askerler olurken, Çin’de ise en güvenilen meslek mensupları polisler oluyor.



