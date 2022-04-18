Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan 'teslim olun' çağrısı /18 Nisan 2022 09:44

Rusya'dan 'teslim olun' çağrısı

Rusya Mariupol’daki Ukrayna askerlerinin teslim olmasını istedi. Teslim olmaları halinde askerlerin hayatlarının tehlikede olmayacağını belirten Moskova’nın verdiği süre dolmasına rağmen Ukrayna askerlerinin teslim olmadığı belirtiliyor.

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Ukrayna Başbakanı Denys Shmyal Mariupol’daki Ukrayna güçlerinin savaşmaya devam ettiğini ve Ruslar’ın ‘teslim ol’ talebine direnmeye devam edeceklerini söyledi.

Shmyal bu açıklamasını Amerikan ABC televizyonuna yaptı.

Moskova kentin nerdeyse tamamını kontrol ettiğini kaydediyor.

Az sayıda Ukrayna askerinin Azovstal çelik fabriksında olduğu düşünülüyor.


Mariupol haftalardır Rus kuşatması altında ve kentte binlerce sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Kentin yüzde 90’ının enkaz haline geldiği de kaydediliyor.

Ukrayna’nın kuzeydeki direnişini kıramayan Rusya, dikkatini ülkenin doğusuna çevirmiş durumda.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bölgedeki Ukrayna askerlerinin infaz edilmeleri durumunda Rusya’yla yürütülen barış görüşmelerinin de sona ereceği mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da Mariupol’un müzakerelerin geleceği açısından kırmızı çizgi olabileceğini belirtti.


Rusya eğer Mariupol’da kontrolü tamamen ele geçirirse bu Moskova için büyük bir gelişme olacak.

Mariupol’un ele geçmesiyle Rusya elinde tuttuğu Ukrayna’nın Donbas bölgesiyle Kırım’ı birbirine bağlamış olacak.
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